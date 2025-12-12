Havana Joy in Mozart/Mozart: Aus dem Schatten ins Rampenlicht

Nach "Love Sucks" hat Havana Joy in "Mozart/Mozart" ihre zweite Serienhauptrolle ergattert. Sie spielt Maria Anna Mozart, die Schwester des legendären Komponisten, in einer Neuerzählung über die Geschwister. Die ARD-Serie bietet der vergessenen Schwester eine eigene Bühne.
Maria Anna Mozart (1751-1829) stand zeit ihres Lebens im Schatten ihres berühmten Bruders. Die neue ARD-Serie "Mozart/Mozart" bietet ihr nun eine Bühne, um ihre Geschichte neu zu erzählen. Gespielt wird sie von Newcomerin Havana Joy (geb. 2000), der mit ihrer zweiten Serienhauptrolle nun auch endgültig der Sprung ins Rampenlicht geglückt ist.