Bei den Grammy Awards am 2. Februar geht kein Star mit leeren Händen nach Hause. Selbst wer keine goldene Trophäe ergattert, darf sich über Geschenke im Wert von bis zu 30.000 Dollar freuen. Von Luxus-Zahnbehandlungen bis hin zu edlem Schmuck ist alles dabei.

Bei den Grammy Awards dreht sich nicht alles nur um die begehrten goldenen Grammophone. Wer bei der Verleihung am 2. Februar in der Crypto.com Arena in Los Angeles auf der Bühne steht, geht garantiert nicht mit leeren Händen nach Hause. Die legendären Geschenktüten für Performer und Laudatoren haben längst Kultstatus erreicht und sind in diesem Jahr praller gefüllt denn je.

Hautstraffung und Hollywood-Lächeln Die wertvollsten Geschenke zielen auf die äußere Erscheinung der Stars ab. Eine nicht-invasive Hautstraffungsbehandlung mit innovative Radiofrequenz-Technologie im Wert von 5.000 Dollar verspricht straffere Haut ganz ohne Ausfallzeit. Ebenfalls mit 5.000 Dollar schlägt ein Rundum-Zahn-Paket zu Buche. Die Grammy-Stars bekommen eine Smile-Makeover-Beratung inklusive professioneller Zahnreinigung, Untersuchung, Röntgenaufnahmen und einem Bleaching in einer Promi-Praxis in Beverly Hills. Komplettiert wird das Beauty-Trio durch eine CO2-Laserbehandlung einer Gesichtschirurgin.

Zusätzlich erhalten die Beschenkten einen Gutschein über 400 Dollar für ein Spa, das unter anderem Lymphdrainage-Massagen und ein nicht-chirurgisches Facelift anbietet.

Schmuck, Mode und süße Versuchungen

Neben den hochpreisigen Treatments finden sich zahlreiche weitere Luxusartikel in den Tüten. Enthalten sind Schmuckstücke im Wert von 1.000 Dollar und ein persönlich zusammengestelltes Make-up-Paket. Modische Akzente setzen eine vegane Luxus-Schuhtasche für 195 Dollar sowie Activewear. Dazu gibt es eine weiche Kuscheldecke.

Naschkatzen kommen mit milchfreien und glutenfreien Pralinen auf ihre Kosten. Ein chilenischer Weinproduzent steuert edle Tropfen bei. Auch Gesundheitsprodukte wie Propolis-Sprays oder Kollagen-Supplements wandern in die Tüten.

Für die Musik und den guten Zweck

Bei aller Opulenz wird das nicht das Kerngeschäft der Gäste aber nicht vergessen. Ein Home-Recording-Paket mit Interface und Plug-ins im Wert von 1.000 Dollar richtet sich an die kreativen Köpfe unter den Beschenkten. Der Service AllTrack Performing Rights verspricht zudem, verschollene Tantiemen aufzuspüren und die Auszahlungen zu optimieren.

Auch der gute Zweck kommt nicht zu kurz: Merchandise der 100 Billion Meals Challenge, unterstützt von Musiklegenden wie Jimmy Jam, Terry Lewis und Dr. Dre, macht auf den Kampf gegen den Hunger aufmerksam.

Bereits zum 26. Mal zeichnet die Entertainment-Marketing-Firma Distinctive Assets für die Zusammenstellung der begehrten Goodie-Bags verantwortlich. Firmengründer Lash Fary erklärte laut "The Hollywood Reporter", es sei stets ein Privileg, Teil der größten Musiknacht des Jahres zu sein. Die Mission bleibe dabei unverändert: "Fabelhafte Geschenke, die Inklusivität und Philanthropie vereinen."

Die 67. Grammy Awards werden am Sonntag live auf CBS und via Streaming auf Paramount+ übertragen. Trevor Noah moderiert die Verleihung bereits zum sechsten Mal in Folge und zum letzten Mal. Die meisten Chancen auf einen Preis hat in diesem Jahr Kendrick Lamar mit neun Nominierungen.