„Haut vergisst nie“ – der richtige UV-Index ab März

Bestsellerautorin und Ärztin Yael Adler klärt auf, welche Sonnencreme für welchen Hauttyp geeignet ist und welche Rolle die Ernährung beim Schutz vor UV-Strahlung spielt.
Nun sind sie da, die warmen Frühlingstage. Und die wollen ausgekostet werden. Doch wie schädlich ist die UV-Strahlung schon jetzt im März? Die Bestsellerautorin und Hautärztin Yael Adler sagt klar im Gespräch mit unserer Zeitung: „Am besten auf den UV-Index in der Region achten.“ Sie erklärt auch, warum nicht alle offenen Tuben aus dem Vorjahr zu gebrauchen sind und bei welchen Anzeichen man zum Arzt gehen sollte.