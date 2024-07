Haut, Haare, Nägel: Das perfekte Beauty-Programm nach dem Sommerurlaub

Wenn die Temperaturen wieder nach oben klettern und ferne Länder rufen, heißt es: Zeit für den Sommerurlaub. Während man Vitamin D in der Sonne tankt und sich auf Sightseeing-Touren begibt, bleibt für eine Beauty-Routine oft wenig Zeit. Daher ist es nach der Auszeit besonders wichtig, den Haaren, Nägeln und der Haut eine Erholung zu gönnen.

Sanfte Pflege für die Haut

Nachdem die Haut durch die Sonne einige Strapazen über sich ergehen lassen musste, sehnt sie sich nach viel Feuchtigkeit und Pflege. Im Sommer verstopfen unsere Poren schneller und Hautunreinheiten treten häufiger auf. Dann schafft ein sanftes Peeling Abhilfe und bereitet die Haut gleichzeitig auf die Pflegeprodukte vor. Dieses hilft, dass die Wirkstoffe besser in die Haut eindringen.

Bei der Hautpflege am besten zu leichten Cremes und Seren greifen. Besonders gut für die dehydrierte Haut sind feuchtigkeitsspendende Produkte mit Aloe vera, Glycerin oder Hyaluronsäure. Bei der Wahl der Pflegeartikel ist jedoch auf den individuellen Hauttyp zu achten.

Ein weiterer Inhaltsstoff, der die Haut wiederbelebt, ist Vitamin C. Durch die von der Sonneneinstrahlung freigesetzten Radikale altert die Haut schneller. Falten, Pigmentflecke und schlaffe Haut sind das Resultat. Vitamin C arbeitet dagegen und regt zudem die Kollagenproduktion an.

Reichhaltige Haarpflege zur Regeneration

Damit die Haare zu ihrem alten Glanz zurückfinden, ist eine intensive Pflege angesagt. Sollte die Kopfhaut wegen des Chlors, Salzwassers und der Sonne trocken sein, helfen feuchtigkeitsspendende und reichhaltige Shampoos.

In den Haarlängen und ausgetrockneten Spitzen wirken Haaröle Wunder. Sie kräftigen das Haar und lassen es wieder glänzen. Haarmasken sind für die Regeneration ebenfalls eine gute Option. Die Kuren spenden den Haaren langanhaltende Feuchtigkeit.

Nägel nicht vergessen

Auch die Nägel benötigen Aufmerksamkeit. Sind sie nicht lackiert, ist es insbesondere nach dem Schwimmen wahrscheinlich, dass sie brechen. Kaputte Nägel sollten zurückgeschnitten werden, um erneutes Absplittern zu vermeiden. Nagelhärter wirkt präventiv.

Zur richtigen Pflege vor dem Lackieren gehört ein Nagelöl, das der Haut um den Nagel herum Feuchtigkeit verleiht. Die Nagelhaut kann mit einem Rosenholzstäbchen vorsichtig zurückgeschoben werden. Am besten funktioniert dies nach dem Duschen oder Baden, wenn sie schön weich ist. Dann heißt es auch schon: happy painting! Für das beste Ergebnis sollte beim Lackieren ein Base- sowie Top Coat verwendet werden. Dadurch hält der Lack länger.