Haustiere: Warum Katzen an Möbeln kratzen - und was dagegen hilft

Warum Katzen an Möbeln kratzen - und was dagegen hilft

2 Eine Studie hat untersucht, was sich gegen Möbel zerkratzende Hauskatzen unternehmen lässt. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Forschungsteam hat das Kratzverhalten von Hauskatzen untersucht. Spielroutinen und die Position von Kratzbäumen haben demnach genauso einen Einfluss wie die Persönlichkeit der Katze.











Ankara - Kratzspuren an Sofas und Schränken oder zerfledderte Lieblingsteppiche: Die scharfen Krallen ihrer Haustiere haben das Zeug, so manchen Katzenhalter nachhaltig zu frustrieren. In einer neuen Studie hat ein Forschungsteam untersucht, welche Faktoren das ungewollte Kratzen befördern und was sich dagegen tun lässt.