Chrissy Teigen (39) hat traurige Nachrichten geteilt: Familienhündin Penny ist gestorben. Das offenbarte die Ehefrau von Musiker John Legend (46) am Samstag mit einem emotionalen Post auf Instagram. Die Französische Bulldogge sei im Alter von elf Jahren friedlich in ihrem Schlaf gestorben.

"Am selben Tag geboren, an dem John und ich vor elf Jahren geheiratet haben, war sie für uns da - für jedes Baby, jeden Verlust, jede Freude", schreibt Teigen zu einer Reihe an Fotos der Hündin. "Sie liebte nichts mehr, als geliebt zu werden, sich ihren Bauch reiben zu lassen und jeden Ball zu zerstören, den sie bekommen konnte, sogar bis zu ihren letzten Wochen."

Lesen Sie auch

Dieser Gedanke bringt Chrissy Teigen Trost

"Oh Penny. Wir hatten so viel Glück, dich zu haben", schreibt das Model weiter und teilt einen Gedanken, der sie zu trösten scheint: "Grüß Puddy und Pippa von uns. Ihr seid wieder alle zusammen." Teigen und Legend hatten 2018 ihren Hund Puddy, ebenfalls eine Bulldogge, verloren, drei Jahre später starb Hündin Pippa.

In ihrer Instagram-Story teilte Teigen zudem ein Foto, dass sie und Ehemann John Legend und die gemeinsamen Kinder Luna (8) und Miles (6) auf einem Sofa zeigt, wie sie Penny umarmen.

Der Musiker und das Model sind seit 2008 ein Paar und heirateten im September 2013 in Italien. 2016 kam ihre Tochter zur Welt und 2018 ihr Sohn. 2020 machte Teigen öffentlich, ihr drittes Kind als Stillgeburt zur Welt gebracht zu haben. 2023 brachte Teigen eine weitere Tochter zur Welt, im selben Jahr wurde das Paar zudem Eltern eines Sohnes durch Leihmutterschaft.