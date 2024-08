1 Diese beiden Hausmittel reichen oft schon. Foto: Anne Webber / shutterstock.com

Mit einfachen Hausmitteln wie der Essig-Spülmittel-Falle können Sie Fruchtfliegen schnell und effektiv loswerden – ganz ohne Chemie.











Das beste Hausmittel gegen Fruchtfliegen ist eine selbstgemachte Essig-Spülmittel-Falle. Mischen Sie Apfelessig mit ein paar Tropfen Spülmittel in einer Schale und stellen Sie diese in die Nähe der befallenen Stellen.

Die Fruchtfliegen werden vom Essig angezogen und durch das Spülmittel gehindert, auf dessen Oberfläche Halt zu finden, wodurch sie ertrinken. Diese Methode ist einfach, effektiv und kostengünstig.

Das Problem mit Fruchtfliegen

Fruchtfliegen, auch Obstfliegen oder Essigfliegen genannt, gehören zu den hartnäckigsten Schädlingen in Haushalten weltweit. Sie vermehren sich rasend schnell. Sobald sie sich in der Küche eingenistet haben, können sie zur Plage werden. Diese kleinen Insekten sind nicht nur lästig, sondern können auch Lebensmittel verderben und die Hygiene beeinträchtigen. Doch keine Sorge – es gibt effektive und einfache Hausmittel gegen Fruchtfliegen, die in fast jeder Küche verfügbar sind.