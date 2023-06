1 Gerhard und Sigrid Skutta, Hausmeister und Kümmerer im Haug-Erkinger-Festsaal, gehen in den Ruhestand. Sie könnten ein Buch darüber schreiben, was sie alles erlebt haben. Foto: Sabine Ackermann

Anfangs ins kalte Wasser geworfen, funktionierte es 24 Jahre lang. Nun sagen Gerhard und Sigrid Skutta, Hausmeister und Kümmerer im Haug-Erkinger-Festsaal in Rechberghausen, adieu.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Bezeichnung Facility-Manager, wie sich Hausmeister mitunter nennen, kam für das Ehepaar Skutta nie in Frage. Einerseits passt das nicht zu den geerdeten Schwaben, andererseits spielte ihnen der Zufall diesen Job zu. Beide standen in Rechberghausen in Lohn und Brot: Gerhard Skutta brachte als Kfz-Mechaniker sämtliche Volkswagen wieder zum Laufen, seine Frau Sigrid sorgte in der Gaststätte „Krone“ dafür, dass es den Gästen an nichts fehlte. Weil das Ehepaar 1998 noch in Göppingen wohnte, suchten sie in der Schurwaldgemeinde nach einer passenden Wohnung – was mit drei Kindern schon damals nicht so einfach war.