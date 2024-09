Haushaltszuschuss für Unternehmen: Bundestag gibt grünes Licht für Einstieg bei Meyer Werft

1 Der Bundestag macht den Weg für die Rettung der Meyer Werft frei. (Archivbild) Foto: dpa/Lars Penning

Ihre Kreuzfahrtschiffe sind berühmt, die Auftragslage eigentlich gut - doch die Meyer Werft steckt in einer schweren Krise. Ein erster Schritt zur Staatshilfe ist jetzt gemacht.











Link kopiert



Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat den Weg frei gemacht für die milliardenschwere Rettung der Meyer Werft. Das Unternehmen aus Papenburg ist bekannt für seine Kreuzfahrtschiffe, steckt aber in einer existenzbedrohenden Finanzkrise. Die Haushälter in Berlin stimmten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zu, dass sich der Bund mit den geplanten 200 Millionen Euro an der Stabilisierung beteiligen darf.