Land stellt Kommunen mehr Geld in Aussicht

Die Kommunen könnten schon dieses Jahr Millionen für den Krankenhäuser und den Ausbau der Ganztagsbetreuung erhalten.











Im Zuge der Haushaltsverhandlungen haben die Spitzen der grün-schwarzen Koalition ein Finanzpaket für die Kommunen geschnürt. Das Angebot, das am Dienstag an die kommunalen Landesverbände ging, enthält Geld nicht nur für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen, sondern auch für Krankenhäuser und für die Flüchtlingsversorgung.