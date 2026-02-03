Haushaltsstreit: US-Parlament ebnet Weg für Ende des Shutdowns

1 Ein Ende des Shutdowns ist zum Greifen nah. (Archivfoto) Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Ein Streit um die Finanzierung des Heimatschutzministeriums, zu dem auch die Einwanderungsbehörde ICE gehört, hatte einen Regierungsstillstand ausgelöst. Nun scheint ein Kompromiss gefunden.











Washington - Der US-Kongress hat im Haushaltsstreit den Weg für ein Ende des teilweisen Regierungsstillstands freigemacht. Das Repräsentantenhaus billigte in einer knappen Abstimmung ein Finanzierungspaket, nachdem der Senat als zweite Parlamentskammer bereits zugestimmt hatte. Mit dem Beschluss sind die parlamentarischen Hürden genommen - der Shutdown kann jedoch formell erst dann beendet werden, sobald US-Präsident Donald Trump das Gesetz unterzeichnet hat.