US-Senatoren weckten die Hoffnung auf ein Ende des Teil-Shutdowns im Heimatministerium, als sie einen Haushaltsentwurf genehmigten. Das Repräsentantenhaus ist davon allerdings weniger angetan.
Washington - Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus bewerten einen vom Senat gebilligten Gesetzentwurf zur Teilfinanzierung des Heimatschutzministeriums als unzureichend. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, bezeichnete die Vorlage als "Witz" und fügte an: "Also werden wir etwas anderes tun." Was die Republikaner nun genau beabsichtigen, war zunächst unklar.