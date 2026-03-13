Haushaltssperre: Gewerbesteuern brechen ein – Kornwestheim steht vor großem finanziellen Problem

Die Stadt Kornwestheim steckt in der finanziell schwersten Krise seit Jahren. Am Freitag wurde nun ein neuer Tiefpunkt erreicht – das wird nicht ohne Folgen bleiben.
Die Wirtschaftskrise erwischt die Stadt Kornwestheim mit voller Wucht. Jetzt ist klar: Die Gewerbesteuereinnahmen werden in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen als erwartet. Statt der angesetzten 34 Millionen Euro wird die Stadt voraussichtlich nur 25 Millionen Euro einnehmen. Oberbürgermeister Nico Lauxmann möchte nun eine Haushaltssperre durchsetzen und hat weitere Maßnahmen angekündigt.