Die finanzielle Lage der Gemeinde Hemmingen hat sich binnen kurzer Zeit nochmals deutlich verschlechtert, heißt es aus dem Rathaus. Die Gewerbesteuer schrumpft auf ein Minimum.
Der Hemminger Rathaussprecher David Rohnert vermeldet eine Hiobsbotschaft aus dem Varnbüler’schen Schloss, dem Sitz der Gemeindeverwaltung: „Die Haushaltssperre bleibt bestehen“, heißt es in der Mitteilung. Der Grund dafür ist eine „deutliche Eintrübung der Gemeindefinanzen“. Demnach habe sich die finanzielle Lage der Gemeinde innerhalb kurzer Zeit „nochmals deutlich verschlechtert“.