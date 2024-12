Haushaltsplanentwurf in Renningen: Sind die fetten Jahre bald vorbei?

1 Im Renninger Haushalt für das kommende Jahr schlägt auch die letzte Rate für den Bau der Riedwiesensporthalle in Höhe von 5,7 Millionen Euro zu Buche. Foto:

Zum 29. Jahr in Folge macht die Stadt Renningen keine neuen Schulden. Doch die Spielräume werden enger, auch in der Rankbachstadt. Noch ist man dort allerdings guter Dinge und will den Kurs halten.











Traditionell wird in Renningen in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres der Haushaltsplan für das kommende Jahr vorgestellt. Was der Erste Beigeordnete Peter Müller in seinen Ausführungen verkündete, mag bei den Mitgliedern des Gemeinderats kurzfristig betrachtet für Erleichterung, langfristig gesehen aber für Stirnrunzeln sorgen.