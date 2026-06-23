Haushaltslage in Stuttgart: Kürzungen bei Schulsozialarbeit – Schulen fürchten um ihre „Feuerwehr“

Die Schulsozialarbeit ist von der pauschalen Kürzung betroffen. Gerade fallen Stellen teils willkürlich weg oder werden nur noch befristet ausgeschrieben.
Schulen haben mit vielen Problemlagen zu kämpfen. Der steigende Schulabsentismus und die Abbrecherzahlen bereiteten diesen Sorgen, so der geschäftsführende Schulleiter der Schulen der Sekundarstufe 1, Gerhard Menrad. In Zukunft müssen die Schulen diese Herausforderungen auch noch mit weniger Schulsozialarbeitern meistern. Die Haushaltssparbeschlüsse betreffen auch diesen Bereich. „Da wird am falschen Ende gespart“, sagt Menrad.