Haushaltskrise in Stuttgart: Stadt senkt Zulage noch weiter ab – Stuttgart 21 hilft dem Etat

Die entscheidende Lesung des Doppelhaushalts 2026/2027 findet am 19. Dezember statt. Der Stuttgarter Gemeinderat hat in der Vorberatung etliche Beschlüsse gefasst.
Am 19. Dezember wird der Stuttgarter Gemeinderat einen Sparhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 verabschieden. Die geplante Neuverschuldung, die bei der Haushaltseinbringung im Oktober bei 1,1 Milliarden Euro lag, soll parallel zu den Investitionen deutlich reduziert werden. In der Vorberatung hat sich der Gemeinderat neben der Erhöhung der Gewerbesteuer – der ersten seit dem Jahr 2000 – auf weitere Maßnahmen geeinigt, die den bisher hoch defizitären Ergebnishaushalt zu einer schwarzen Null führen sollen.