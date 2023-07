1 Wo geht es künftig lang zur Kfz-Zulassungsstelle? Der Gemeinderat dringt in der Frage nun auf schnelle Klärung. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Stadträte haben wichtige Weichen für das Finale der Haushaltsberatungen gestellt. Für ein Interimsbad gibt es am 17. Dezember keine Mehrheit, für die Zukunft der Kfz-Zulassungsstelle aber eine klare Ansage an die Adresse der Verwaltungsspitze.









Stuttgart - Der Gemeinderat und die Verwaltung sind präpariert für das kommunalpolitische Finale: Am 17. Dezember abends soll mit dem städtischen Haushalt beschlossen werden, was in den nächsten zwei Jahren im Rathaus und bei Investitionen der Stadt alles geht. In der abgelaufenen Woche fielen in nicht-öffentlichen Vorberatungen wichtige Vorentscheidungen.