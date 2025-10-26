Haushaltsberatungen in Stuttgart: Studie zu sozialer Arbeit – „Kein Kostenfaktor, sondern ökonomisch rentabel“

Präventive Angebote lohnen sich nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Stadtkasse. Das ist das Ergebnis einer Studie, die von der Evangelischen Gesellschaft beauftragt wurde.
Die Stadt Stuttgart muss sparen. Das deutete sich schon bei der Klausur des Jugendhilfeausschusses im Frühjahr an. Die Evangelische Gesellschaft (Eva) als freier Träger der Jugendhilfe zog daraus den naheliegenden Schluss, dass es im Doppelhaushalt 2026/2027 wohl schwieriger werden würde, Förderungen für soziale Projekte zu bekommen.