Haushaltsberatungen in Stuttgart: Kinder mit Behinderung können auf Fahrdienst zu Ferienangeboten hoffen

Trotz klammer Kassen wollen mehrere Fraktionen im Stuttgarter Gemeinderat die Schülerbeförderung finanziert wissen. Es geht um Teilhabe und Entlastung betroffener Familien.
Ab dem kommenden Schuljahr haben Grundschulkinder beziehungsweise deren Eltern Anspruch auf einen Ganztagsplatz. Dieser gilt zunächst für die Erstklässler und dann aufwachsend für jeden neuen Jahrgang, der eingeschult wird. Er umfasst sowohl die Schulzeit als auch die Ferien – und zwar auch für Kinder an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ).