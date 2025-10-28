Haushaltsberatungen in Stuttgart: Jugendrat fordert kostenlose Tampons, Tablets und einiges mehr

Der Stuttgarter Jugendrat hat in Anträgen formuliert, wofür die Stadt in den kommenden beiden Jahren Geld ausgeben soll – und warum. Ein Überblick.
Der Jugendrat darf in diesem Jahr zum ersten Mal Anträge im Rahmen der Beratungen für den nächsten Doppelhaushalt stellen. Diese Stärkung der Rolle der Nachwuchspolitikerinnen und -politiker kommt freilich zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn die Stadtkasse ist leer. Dennoch oder gerade deswegen haben sich die jungen Menschen ins Zeug gelegt, um einige ihrer wichtigsten Anliegen voranzutreiben. Eine Übersicht.