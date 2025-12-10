Hunderte Kulturschaffende singen im Rathaus den „Gefangenenchor“ – ein eindrucksvoller Protest gegen die geplanten Kulturkürzungen der Stadt.
Ein Gänsehautmoment am frühen Mittwochmorgen: Hunderte Kulturschaffende sangen und spielten rund um den Weihnachtsbaum im Stuttgarter Rathaus den „Gefangenenchor“ aus Verdis Oper Nabucco – und das gleich fünf Mal. Nach inzwischen über 31.000 Unterschriften für die Petition gegen Kürzungen in den Bereichen Bildung, Soziales und Kultur, einem Auftritt von 400 Künstlerinnen und Künstlern im Anschluss an die „Hamlet“-Premiere im Schauspielhaus sowie gellenden Pfiffen von rund 500 Demonstrierenden am Montag im Rathaus, setzte sich der Protest gegen die geplanten Kulturkürzungen der Stadt damit eindrucksvoll fort.