Haushalt weiter in Schieflage: Stuttgart will Hunderte Stellen streichen

Die Landeshauptstadt lebt weit über ihre Verhältnisse. Im nächsten Doppeletat ist auch Personalabbau kein Tabu mehr. Die Stadt nennt zu den geplanten Einschnitten Zahlen.
Vor rund drei Monaten hat der Gemeinderat der Landeshauptstadt einen Sparhaushalt mit Kürzungen, Steuern- und Gebührenerhöhungen beschlossen. Für Investitionen müssen bis Ende 2027 rund 848 Millionen Euro Kredite aufgenommen werden. Auf längere Sicht solide finanziert ist die Stadt damit aber nicht. Die Finanzverwaltung will den Rat deshalb in dieser Woche bereits auf die nächste Sparrunde 2028/2029 einschwören. In der stehen erstmals auch Stellen zur Disposition.