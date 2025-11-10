Haushalt und Schulden: Panzer oder Schwimmhallen – diese Frage stellt sich tatsächlich

Auch Verteidigung kann nicht dauerhaft auf Pump finanziert werden. Deshalb sind schmerzhafte Entscheidungen fällig, kommentiert Tobias Peter.
Man stelle sich einmal vor, ein Hausbesitzer hat lange nicht in Reparaturen und Modernisierungen investiert. Jetzt drohen dramatische Schäden, wenn nichts geschieht. Der Besitzer wird also einen Kredit aufnehmen, um zu handeln. Ähnlich verhält es sich mit Deutschland und seiner Sicherheitsarchitektur. Eine Regierung nach der anderen hat an der Stelle fahrlässig gespart. Dann kam die Zeitenwende: Russland startete einen Angriffskrieg gegen die Ukraine – und mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten war klar, dass sich die Bundesregierung nicht mehr auf den Beistand der USA verlassen kann.