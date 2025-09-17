Haushalt: Rechnungshof: Bund lebt über seine Verhältnisse

1 Der Bundesrechnungshof übt deutliche Kritik an Klingbeils Haushalt. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Nächste Woche bringt Finanzminister Klingbeil seinen Haushalt für 2026 in den Bundestag ein. Der Rechnungshof hat schon jetzt einige Bedenken.











Link kopiert



Berlin - Der Bundesrechnungshof wirft Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vor, den Bund in eine Schuldenspirale zu treiben. Staatliche Kernaufgaben könnten dauerhaft nicht mehr aus den Einnahmen finanziert werden, heißt es in einem Gutachten zum Etatentwurf 2026. "Vielmehr lebt der Bund strukturell über seine Verhältnisse." Steigende Bundesausgaben seien nicht von einer im gleichen Ausmaß wachsenden Leistungsfähigkeit des Bundes gedeckt.