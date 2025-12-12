Haushalt Kreis Ludwigsburg: Sparpaket unter Dach und Fach – wie geht es jetzt weiter?

Hohe Ausgaben, neue Schulden und ein 45-Millionen-Euro-schweres Sparpaket bestimmen den Kreishaushalt 2026. Dem hat der Kreistag jetzt mit großer Mehrheit zugestimmt.
Die Wirtschaft steckt in der Krise, Kommunen haben immer weniger Geld, bekommen aber gleichzeitig immer mehr Aufgaben von Land und Bund zugewiesen: Das Klagelied des Landkreises Ludwigsburg ist bei der Kreistagssitzung am Freitag noch einige Male erklungen – vom Landrat Dietmar Allgaier und ebenso von sämtlichen Kreistagsfraktionen. Das Fazit: Mit dem wenigen, was da ist, muss irgendwie gehaushaltet werden – im wahrsten Sinne des Wortes. Trotz der zahlreichen Einsparungen, die das Papier mit sich bringt, hat das Gremium daher zähneknirschend, aber mit großer Mehrheit den Haushalt 2026 beschlossen.