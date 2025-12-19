Haushalt in Stuttgart: Schluss mit überzogenem Anspruchsdenken

Die Landeshauptstadt hat 20 Jahre gut von hohen Haushaltsüberschüssen gelebt. Damit ist Schluss. Bis mindestens 2030 ist Bescheidenheit angesagt.
Wenige Tage vor Weihnachten haben der Gemeinderat und OB Frank Nopper mit knapper Mehrheit den ersten Sparhaushalt seit 2003 beschlossen. Die Peinlichkeit, dafür Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen und eine Brandmauer-Debatte zu entzünden, blieb dem Haushaltsbündnis aus CDU und Grünen erspart. Ob der temporäre Seitenwechsel der Grünen SPD und Linke nachhaltige verärgert, muss man abwarten. Das Bündnis hat jedenfalls keiner anderen Fraktion Spielraum gewährt.