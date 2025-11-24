In vier Gebieten hat die Stadt 2023 den Verkauf von Erbbau-Häusern eingestellt. Die Fraktion der Freien Wähler will die Bremse lösen und Geld für den Haushalt erlösen.
Die Landeshauptstadt ist weit von einem genehmigungsfähigen Doppelhaushalt entfernt. Um die Kasse aufzubessern schlägt die Verwaltung im Entwurf für die Finanzplanung vor, pro Jahr im Saldo rund zehn Millionen Euro durch Immobilienverkäufe mehr einzunehmen als auszugeben. Die Freien Wähler im Gemeinderat greifen den Ball auf und wollen das seit April 2023 bestehende Verkaufsverbot für städtische Erbbaugrundstücke oder so genannte Kleinsiedlerstellen in vier Gebieten aufheben.