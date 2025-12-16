Haushalt in Stuttgart: CDU und Grünen fehlen Stimmen – Rettet die AfD den Stuttgarter Etat?

Das Haushaltsbündnis aus Christdemokraten und Grünen hofft auf Unterstützung aus anderen Fraktionen, bisher vergeblich. Am Montag kamen harsche Absagen.
CDU und Grüne im Stuttgarter Gemeinderat haben für den Doppelhaushalt 2026/2027 eine Koalition gebildet. Den Fraktionen mit jeweils 14 Stadträten und OB Frank Nopper (CDU) fehlen zur Mehrheit und damit zur Verabschiedung des Haushalts allerdings noch entscheidende Stimmen. Die Frage ist, wo diese herkommen sollen. Zwei Fraktionen haben am Montag eine vorläufige Bilanz der Beratungen gezogen und erklärt, dem bisher verhandelten Etat nicht zuzustimmen.