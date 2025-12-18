Der Korntal-Münchinger Bürgermeister Alexander Noak bringt den Haushalt für das kommende Jahr ein. Und hält mit seinem Unmut nicht hinter dem Berg.
Der Korntal-Münchinger Bürgermeister Alexander Noak (parteilos) ist sauer – auf die politisch Verantwortlichen von Bund und Land, wie er in seiner Rede zum Haushalt 2026 deutlich macht. „Die Probleme der Stadt Korntal-Münchingen liegen, wie bei allen Städten und Gemeinden, im Ergebnishaushalt und damit bei den laufenden Betriebsausgaben“, sagt der Rathauschef. Für 2026 kalkuliert er mit einem Minus von 1,3 Millionen Euro. Die finanzielle Schieflage verschärfe sich.