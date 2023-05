Haushalt in Herrenberg

1 Der Fruchtkasten soll saniert werden, über den Ablauf gibt es Unstimmigkeiten. Foto: Käthe Ruess/

Gestiegene Energiekosten, hohe Inflation sowie Mehrkosten für die Anschlussunterbringung Geflüchteter: Der Herrenberger Haushalt steht unter Druck – und die Schulden steigen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach zwei Jahren mit coronabedingten Kurzversionen hat am Dienstagabend in Herrenberg wieder eine normale Haushaltsdebatte mit pointierten Reden der Fraktionsvorsitzenden und intensiver Debatte stattgefunden. Am Ende, nach rund vierstündiger Sitzung, segnete die große Mehrheit des Gremiums bei vier Gegenstimmen aus der Grünen-Fraktion den Etat 2023 der Verwaltung ab.