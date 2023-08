Haushalt in Gerlingen

1 Von der bisherigen Realschule wird am Ende nicht mehr viel übrig sein als die Kubatur des Gebäudes. Foto: Simon Granville

Für eine schwarze Null setzt die Stadt den Rotstift an. Im laufenden Jahr fehlen sieben Millionen Euro an Einnahmen. Trotzdem muss die Kommune keine Kredite aufnehmen – noch nicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gerlingen - Bürgermeister Dirk Oestringer hat am Mittwoch im Gemeinderat den Haushaltsplan der Stadt Gerlingen für das Jahr 2021 eingebracht. Das ist ein jährlicher Routinepunkt auf der Tagesordnung. Die Beratungen im Gremium folgen Mitte April. Stadtkämmerer Alexander Kern trug die Eckdaten seiner Kalkulation vor und endete seinen Vortrag mit einer Frage, die so gar nicht zum vermeintlich reichen Gerlingen passen will: „Ist der Haushaltsplan überhaupt genehmigungsfähig?“ Nach einer kurzen Kunstpause gab er die Antwort selbst: „Selbstverständlich. Ansonsten hätten wir den Haushalt gar nicht eingebracht.“