Haushalt in Baden-Württemberg

1 Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat seinen Haushaltsentwurf durchs Kabinett gebracht. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Aus dem Sparhaushalt für die Jahre 2025/26 wurde eine politische Bescherung, die doch nur Versäumnisse aufholt, kommentiert unsere Autorin Annika Grah.











Was waren es für große Worte, die die Landesregierung vor den diesjährigen Haushaltsberatungen in den Mund genommen hat. Von Zumutungen war die Rede, von riesigen Lücken und von harten Sparauflagen. Und nun? 3,3 Milliarden Euro an Mehrausgaben plant das Land im Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2025/26.