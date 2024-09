Haushalt in Baden-Württemberg: Land schafft 3100 neue Stellen

1 Es ist voraussichtlich der letzte Haushaltsentwurf, den Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit seinem Finanzminister Danyal Bayaz vorlegt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Landesregierung hat ihren Entwurf für den Doppelhaushalt 2025/26 auf den Weg gebracht. In den Planungen sind insgesamt 3100 neue Stellen vorgesehen, darunter rund 650 bei der Polizei und rund 150 für die neue Justizvollzugsanstalt Rottweil, wie das Finanzministerium am Dienstag mitteilte. In den Staatsanwaltschaften werde es 68 neue Stellen geben. Darüber hinaus werden auch 500 Leerstellen für beurlaubte Lehrer an Privatschulen geschaffen, die im Haushalt aber keine Kosten verursachen.