Haushalt im Kreistag Göppingen: Ringen um den Haushalt für 2026

Vor vielen Zuhörern nahmen am Freitag die Fraktionen im Kreistag Stellung zum Haushaltsentwurf von Landrat Markus Möller. Klar ist: Nicht alles kann im Sozialbereich gekürzt werden.
Bis der Kreistag entscheidet, wo im kommenden Jahr im Kreishaushalt in welcher Höhe gespart wird, ist es noch eine Weile hin. Erst in ihrer Sitzung am 12. Dezember machen die Kreisrätinnen und Kreisräte Nägel mit Köpfen. Doch schon an diesem Freitag, als die sechs Fraktionen Stellung bezogen zum umstrittenen Etatentwurf von Landrat Markus Möller (CDU), war das Interesse der Bürgerinnen und Bürger – vor allem der Vertreter der Wohlfahrtsverbände und sozialen Einrichtungen im Landkreis – so groß, dass die meisten Besucher die Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden nur im Foyer mitverfolgen konnten.