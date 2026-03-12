Haushalt 2026: Wie kommt Korntal-Münchingen aus der finanziellen Krise?

Die Gemeinderäte von Korntal-Münchingen suchen Wege, um die Stadtkasse zu füllen, finden Lichtblicke und Lösungen – und stellen fest, dass man sich auch an die eigene Nase fassen muss.
Die finanzielle Situation der Stadt treibt die Gemeinderäte von Korntal-Münchingen um. Im Ergebnishaushalt und damit bei den laufenden Betriebsausgaben steht ein Minus von 1,3 Millionen Euro. Rücklagen schwinden, Schulden wachsen. Immerhin, die Gewerbesteuer soll 17,5 Millionen Euro betragen – 1,5 Millionen mehr als im Vorjahr.