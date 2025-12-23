Haushalt 2026/27 Stuttgart: Die Sparpläne treffen Familien viel zu hart

Der Gemeinderat hat den Haushalt verabschiedet. Das Schlimmste ist verhindert worden, aber Familien zahlen noch immer einen hohen Preis, kommentiert unsere Autorin Alexandra Kratz.
Dieser Haushalt sei anders, und er tue weh. Das haben Verwaltung, Stadträtinnen und Stadträte in den vergangenen Wochen gebetsmühlenartig wiederholt, um deutlich zu machen, wie ernst die Lage ist. Stuttgart muss sparen, weil die Gewerbesteuereinnahmen dramatisch gesunken sind und sich kurz- bis mittelfristig keine Verbesserung abzeichnet.