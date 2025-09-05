Haushalt 2025: Linke: Haushalt ist Freifahrtschein für Rüstungsindustrie

1 Einen Tag nachdem der Haushaltsausschuss den Etat für 2025 beschlossen hat, äußern sich die Fraktionen. Foto: Britta Pedersen/dpa

Mehr Geld für Rüstung, weniger für Soziales: Linken-Haushälter Bartsch lehnt die Etatpläne ab. Das wirft er den Regierungsfraktionen vor.











Berlin - Die Linke hat den Bundeshaushalt für das laufende Jahr als "Freifahrtschein für die Rüstungsindustrie" kritisiert. Der Grundsatz "Whatever it takes" (etwa "Koste es, was es wolle"), gelte nur für Verteidigung, nicht jedoch für andere Dinge, sagte Linken-Haushälter Dietmar Bartsch. Während es bei den Verteidigungsausgaben einen großen Aufwuchs gebe, werde im Bereich der humanitären Hilfe und bei der Krisenprävention gewaltig gekürzt. "Das hat nichts, also gar nichts mit sozialdemokratischer Politik zu tun", sagte Bartsch.