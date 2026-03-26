Die Bosch-Hausgerätetochter BSH hat sich 2025 wacker geschlagen, bleibt aber bei den geplanten Werksschließungen hart. Was bedeutet das für die Zukunft der Standorte?
Die Bosch-Tochter BSH, Europas größter Hausgerätehersteller, hält an den angekündigten Werksschließungen in Bretten bei Karlsruhe und im brandenburgischen Nauen fest. Es gehe dabei nicht um eine kurzfristige Ergebnisoptimierung, sagte BSH-Chef Matthias Metz, sondern sie sei notwendig, um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der BSH langfristig sicherzustellen.