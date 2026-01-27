Hauseigentümer in Stuttgart: „Nichts ist günstiger und bringt so viel Effekt“ – 3 simple Energiespar-Tipps

Viele Hausbesitzer schrecken vor teuren Sanierungen zurück. Carsten Herbert alias Energiesparkommissar zeigt in Stuttgart, wie kleine Tricks große Ersparnisse bringen.
Energiesparmaßnahmen im Haus können aufwendig und kostspielig sein. Das schreckt vielleicht ab. Carsten Herbert - besser bekannt als Energiesparkommissar – hat nun bei einem „Wärmepumpeninfotag“ im Stuttgarter Hospitalhof einige Maßnahmen für Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern vorgestellt, die vergleichsweise günstig sind, gleichzeitig aber ein „erstaunliches Einsparpotenzial“ haben.