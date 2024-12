1 Bei den Durchsuchungen waren 70 Beamte im Einsatz. Foto: dpa/Soeren Stache

Seit Februar ermittelt die Polizei wegen illegaler Prostitution. Hausdurchsuchungen führten nun zu Festnahmen in Baden-Württemberg und Hessen.











Die Polizei hat bei Ermittlungen gegen illegale Prostitution drei Wohnungen und zwei als Massagesalons getarnte Prostitutionsstätten in Baden-Württemberg und Hessen durchsucht. Dabei stellten die Beamten am Mittwoch in Karlsruhe, Mannheim und Rüsselsheim umfangreiches Beweismaterial sicher und vollstreckten zwei Haftbefehle, teilte die Polizei mit.