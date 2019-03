11 Das Haus im Urbacher Ortskern ist schwer beschädigt worden. Ein Mensch starb in den Flammen. Foto: SDMG

Beim Brand im historischen Fachwerkgebäude Ochsen in Urbach ist ein Mensch zu Tode gekommen. Zwei Bewohner wurden verletzt. Das Gebäude ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr zu retten.

Urbach - Es ist der seit geraumer Zeit schlimmste Hausbrand im Raum Schorndorf: Am Freitagmorgen ist in der Beckengasse im Ortskern der Gemeinde Urbach (Rems-Murr-Kreis) ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. In dem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Mittelalter, dem ehemaligen Gasthof Ochsen, sind insgesamt offiziell 13 Menschen als Bewohner gemeldet. Nach den Angaben der Polizei ist eine Person leicht, eine weitere schwer verletzt worden. Ein Hausbewohner, der zunächst vermisst wurde, ist offenbar in den Flammen zu Tode gekommen. Das zumindest bestätigte Achim Grockenberger von der Gemeinde Urbach, von der Polizei liegt dafür jedoch noch keine Bestätigung vor.

Das betroffene Gebäude sei extrem verwinkelt, was die Arbeit für die Einsatzkräfte noch erschwert habe, berichtet der Polizeisprecher Ronald Krötz. Kurz vor 7.30 Uhr hätten Bewohner den Vollbrand gemeldet. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hätten Anwohner bereits Leitern an das brennende Gebäude angelegt um Bewohnern des Hauses die Flucht aus dem brennenden Gebäude zu ermöglichen, berichtet Ronald Krötz.

Rauchsäule weithin sichtbar

Das bestätigt auch ein Anwohner, der namentlich nicht genannt werden möchte: „Ich habe aufgeregte Nachbarn auf der Straße gesehen“, erzählt der Mann. So sei er auf den Brand ein paar Häuser weiter aufmerksam geworden. Im Erdgeschoss des gelben Gebäudes habe es angefangen zu brennen. „Wir waren panisch“, erzählt der Mann. Und: „Es ist heftig zugegangen.“ Auch in den sozialen Netzwerken posteten die Urbacher Bilder vom brennenden Gebäude und von der Rauchsäule, die weithin sichtbar war.

„Das ist der größte Einsatz in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr in Urbach“, sagt Bürgermeisterin Martina Fehrlen. Mehr als 130 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Urbach, Plüderhausen, Schorndorf, Fellbach und Welzheim sowie 14 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und 16 Sanitäter waren am Freitagmorgen vor Ort. „Es war schrecklich“, sagt Fehrlen sichtlich bewegt. Zum Glück habe die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern können. Vorsorglich wurden diese Gebäude, die dicht am Brandort stehen, evakuiert.

Gebäude ist wohl abbruchreif

Das historische Mehrfamilienhaus ist ein Privatgebäude, das den Urbachern als „Historischer Ochsen“ bekannt ist. In dem Gebäude hat die Gemeinde Urbach eine Wohnung, in der sie obdachlos gewordene Menschen unterbringt. Alle Bewohner hat die Gemeinde vorläufig anderweitig untergebracht. Das Haus selbst ist offenbar nicht mehr zu retten und wird vermutlich abgerissen.