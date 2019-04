Hausbrand in Schorndorf

13 Die Nachlöscharbeiten zogen sich lange Zeit hin: Immer wieder stieß die Feuerwehr auf Glutnester. Foto: StZN/Weingand

Die von dem Feuer betroffenen Teile einer ehemaligen Gaststätte in Schorndorf sind einsturzgefährdet. Warum im Keller des Gebäudes Menschen übernachtet haben, ist unklar – ebenso, warum das Feuer ausgebrochen ist.

Schorndorf - Dichter Rauch hängt über Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Sogar auf der nahen Bundesstraße, die sich durchs Remstal schlängelt, ist der Geruch noch wahrnehmbar. Seit etwa sechs Uhr kämpft die Feuerwehr gegen den Brand eines Hauses in der Göppinger Straße an – jetzt, gegen 11.45 Uhr, sind die offenen Flammen aus. Doch noch immer gibt es Glutnester. Feuerwehrleute haben das Dach des Gebäudes aufgerissen und löschen von Drehleitern aus. Bäume, die den Löscharbeiten im Weg sind, werden gefällt. Weil unklar ist, wie sehr die Statik des alten Bauwerks unter dem Brand gelitten hat, betritt zu diesem Zeitpunkt keine Einsatzkraft das Haus.

Das Feuer brach am Morgen im Keller des Gebäudes aus

Lu Yuan muss zusehen, wie seine Shaolin-Schule in Rauch aufgeht. Im Obergeschoss hat der 33-Jährige eine Halle angemietet, wo er seit zwölf Jahren traditionelles Shaolin-Kung-Fu, Meditation und Chan-Buddhismus vermittelt. „Wie es jetzt weitergeht, weiß ich noch nicht“, sagt er. Ein Nachbar und die Polizei hätten ihn gleichzeitig vom Brand unterrichtet – Yuan kam gleich her. Doch tun kann auch er nichts mehr.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Gaststätte. Neben Lu Yuans Kampfsport-Schule ist dort, in den Kellerräumen, auch ein deutsch-türkischer Kulturverein untergebracht. Irgendwo im Keller, sagt Patrick Bellon, der Pressesprecher der Schorndorfer Feuerwehr, sei das Feuer am Morgen ausgebrochen.

„Als wir eintrafen, schlug das Feuer schon aus einem Lichtschacht, es hat überall rausgeraucht“, erzählt Bellon. Der Einsatzleiter der Feuerwehr habe zwei Menschen aus einem Lichtschacht retten müssen. Drei weitere hätten es selbst nach draußen geschafft. Alle fünf Personen seien mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gekommen.

Das halbe Haus ist nach dem Brand einsturzgefährdet

In dem alten, dreistöckigen Gebäude breitete sich das Feuer rasch aus und erreichte schließlich den Dachstuhl – „trotz des massiven Löschangriffs“, so Bellon. Den Einsatzkräften sei gelungen, eine Ausbreitung des Feuers auf etwa eine Hälfte des Dachstuhls zu begrenzen – doch auch die anderen Gebäudeteile, die von den Flammen nicht direkt betroffen waren, dürften durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Den direkt betroffenen Bereich stuft die Polizei als einsturzgefährdet ein. Wie hoch der Schaden ist, wird sich zeigen – ein Polizeisprecher geht von mehreren hunderttausend Euro aus.

Der Parkplatz eines nahen Supermarktes dient den Einsatzkräften derweil dazu, Ausrüstung an- und abzulegen und sich von dem Einsatz zu erholen. Rund 100 Feuerwehrleute aus Schorndorf, Weinstadt, Fellbach und Backnang sind angerückt.

Ein ABC-Messwagen kontrolliert die Luft auf Schadstoffe

Wegen der Rauchfahne, die durch den Wind über das Remstal verteilt wurde, war in den Morgenstunden auch ein ABC-Messfahrzeug der Backnanger Feuerwehr im Einsatz, um die Luft auf Schadstoffe zu prüfen. „Die Ergebnisse werden gerade ausgewertet“, so Bellon gegen 10 Uhr. Vorsichtshalber forderten die Feuerwehr und die Polizei die Schorndorfer auf Facebook und Twitter auf, die Fenster zumindest in der Innenstadt geschlossen zu halten. Der Brand sorgte auch für Verkehrsbehinderungen: Die Göppinger- und die Gmünder Straße waren gesperrt.

Offiziell befinden sich in dem Gebäude keine Wohnungen. Warum dort dennoch Menschen übernachteten und wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat routinemäßig mit der Suche nach möglichen Brandursachen begonnen. Auf eine absichtliche Brandstiftung, so ein Polizeisprecher, gebe es aber derzeit keine Hinweise.