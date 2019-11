Hausbrand in Freiberg am Neckar

1 Ein schwerer Brand in Freiberg am Neckar hält die Feuerwehr in Atem. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

In Freiberg am Neckar steht am Mittwochmorgen ein Haus in Flammen. Während sich die Bewohner ins Freie retten, kämpfen die Einsatzkräfte mit den Flammen. Offenbar befinden sich noch zwei Hunde im Haus.

Freiberg am Neckar - Wegen eines Feuers haben sich die Bewohner eines Hauses in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ins Freie retten müssen. Nach Angaben der Polizei kämpften die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwochmorgen mit den Flammen im ersten Obergeschoss.

Mehrere Menschen – gemeldet sind laut Polizei vier Bewohner – verließen demnach das Gebäude unverletzt. Ein Mann gab jedoch an, dass sich noch zwei Hunde in dem Haus befinden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Brandursache war zunächst unbekannt.