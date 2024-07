Hausbesitzer drohen mit Klage: Streit um Wasserschäden im Bohnenviertel verhärtet sich

7 Gegenüber des Breuninger-Parkhauses befindet sich ein türkischer Imbiss. Dort läuft der Keller immer wieder voll Wasser. Foto:

Die Stadt schließt einen Zusammenhang zwischen vollgelaufenen Kellern und dem Abriss des Breuninger-Parkhauses aus. Das sehen die Hausbesitzer komplett anders.











Link kopiert



Die Fronten im Streit um die Wasserschäden im Stuttgarter Bohnenviertel zwischen der Stadtverwaltung und den Anwohnern verhärten sich. Seit dem Beginn des Abrisses des Breuninger-Parkhauses an der Hauptstätter Straße (B 14) laufen immer wieder die Keller einiger Gebäude an der Esslinger Straße voll. Vor allem für die geschädigten Geschäftsleute kein Zufall. Sie wollen nun ein offizielles Gutachten in Auftrag geben, um die Ursache klären zu lassen. Wenn nötig wollen sie auch einen Anwalt einschalten. Denn bislang schließt die Verwaltung jeden Zusammenhang zwischen Bauvorhaben und Wasserschäden aus.