Polizei räumt Haus in der Forststraße 140

Hausbesetzer in Stuttgart

6 Die Polizei räumt die Forststraße. Foto: Andreas Rosar

Die Polizei greift im Fall der Hausbesetzung im Stuttgarter Westen nun ein. Am Donnerstagmorgen begannen die Beamten mit der Räumung des Mehrfamilienhauses.

Stuttgart - Die Polizei hat am Donnerstagmorgen mit der Räumung des besetzten Hauses in der Forststraße 140 im Stuttgarter Westen im Auftrag der Stadt begonnen. Gegen 7.30 Uhr teilten die Beamten mit, dass der Einsatz läuft. Als Grundlage für die Räumung hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, da in der Besetzung eine Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung darstellt.

Anzeige wegen Hausfriedensbruchs

Fünf Personen sollen sich in den Wohnungen befinden, Kinder sind nicht darunter. Die Besetzter bekommen Zeit, ihre Sachen zu packen. Auf sie kommt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu. Ein Anwohner von gegenüber berichtet, dass er am Morgen das Grundstück nicht verlassen darf. Weitere Informationen folgen.

Seit dem 9. März haben Aktivisten das leerstehende Mehrfamilienhaus im Anschluss an eine Demonstration besetzt. Der Protest richtet sich gegen die geplante Sanierung des Hauses, nach der die Mieten um mehr als 100 Prozent steigen sollen. Am Dienstag war eine gütliche Einigung zwischen den Besetzern und den Eigentümern samt Anwälten gescheitert. Die Stadt hatte danach die Vermittlung für beendet erklärt.