Hausarrest statt Zelle: US-Rapper Fetty Wap vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen

Der US-Rapper Fetty Wap ist vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Der "Trap Queen"-Interpret kam am 8. Januar frei und steht nun unter Hausarrest in Philadelphia. Zuvor saß der 34-Jährige wegen seiner Beteiligung an einem Drogenring in Haft.

US-Rapper Fetty Wap (34) ist ein freier Mann - zumindest fast. Wie unter anderem das US-Portal "TMZ" berichtet, wurde der Musiker am 8. Januar 2026 aus einem Bundesgefängnis in Minnesota entlassen. Statt seine sechsjährige Haftstrafe vollständig abzusitzen, darf der "Trap Queen"-Interpret seine Strafe nun im Hausarrest verbringen. Laut der US-Bundesgefängnisbehörde Bureau of Prisons wurde Fetty Wap, der mit bürgerlichem Namen Willie Junior Maxwell II heißt, nach Philadelphia überführt. Seine vollständige Entlassung aus der Aufsichtshaft ist für den 8. November dieses Jahres geplant.

Die Freiheit hat allerdings ihren Preis. Der 34-Jährige muss sich in den kommenden fünf Jahren an strenge Bewährungsauflagen halten. Laut Gerichtsdokumenten gehören dazu regelmäßige Drogentests, ein striktes Alkoholverbot sowie die Pflicht, alle Einkünfte und Steuerunterlagen offenzulegen. Neue Bankkonten darf der Rapper nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Behörden eröffnen.

In einem Statement gegenüber "Billboard" bedankte sich der Musiker bei seinen Unterstützern: "Ich möchte meiner Familie, meinen Freunden und meinen Fans für die Liebe, die Gebete und die anhaltende Unterstützung danken - das bedeutet mir wirklich alles." Sein Fokus liege nun darauf, sich für benachteiligte Kinder einzusetzen, insbesondere im Bereich Bildung und Augengesundheit. Der aus New Jersey stammende Rapper verlor bereits als Kind durch ein angeborenes Glaukom sein linkes Auge.

Die Hintergründe des Falls

Die Geschichte um seine Haftstrafe nahm im Oktober 2021 ihren Anfang. FBI-Beamte verhafteten Fetty Wap kurz vor seinem Auftritt beim Rolling Loud Festival in New York. Die Anklage wog schwer: Der Rapper soll Teil einer kriminellen Organisation gewesen sein, die mehr als 100 Kilogramm Drogen - darunter Kokain, Heroin und Fentanyl - von der Westküste nach Long Island und New Jersey geschmuggelt haben soll, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Im August 2022 bekannte sich der Musiker schuldig, an einem Deal über mindestens 500 Gramm Kokain beteiligt gewesen zu sein. Ein Jahr später, im Mai 2023, verurteilte ihn ein Gericht zu sechs Jahren Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich sieben bis neun Jahre gefordert, sein Verteidiger plädierte auf fünf Jahre.

Musikalisches Erbe und persönliche Geschichte

Fetty Wap prägte Mitte der 2010er-Jahre mit seinem melodischen Rap-Stil die Hip-Hop-Szene. Sein Hit "Trap Queen" aus dem Jahr 2015 erreichte Diamant-Status in den USA. Auch die Singles "679" und "My Way" schafften es in die Top 10 der Billboard Hot 100. Selbst während seiner Haft veröffentlichte der Künstler neue Musik, darunter 2023 das Album "King Zoo".