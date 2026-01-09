Hausarrest statt Zelle: US-Rapper Fetty Wap vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen

Der US-Rapper Fetty Wap ist vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Der "Trap Queen"-Interpret kam am 8. Januar frei und steht nun unter Hausarrest in Philadelphia. Zuvor saß der 34-Jährige wegen seiner Beteiligung an einem Drogenring in Haft.
US-Rapper Fetty Wap (34) ist ein freier Mann - zumindest fast. Wie unter anderem das US-Portal "TMZ" berichtet, wurde der Musiker am 8. Januar 2026 aus einem Bundesgefängnis in Minnesota entlassen. Statt seine sechsjährige Haftstrafe vollständig abzusitzen, darf der "Trap Queen"-Interpret seine Strafe nun im Hausarrest verbringen. Laut der US-Bundesgefängnisbehörde Bureau of Prisons wurde Fetty Wap, der mit bürgerlichem Namen Willie Junior Maxwell II heißt, nach Philadelphia überführt. Seine vollständige Entlassung aus der Aufsichtshaft ist für den 8. November dieses Jahres geplant.