Eines der markantesten Häuser in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist auf den Markt gekommen. 1,55 Millionen Euro werden für die Villa mit dem extrahohen Wintergarten aufgerufen.
Es kommt nicht alle Tage vor, dass sich ein einzelnes Haus zum Stadtgespräch mausert. Im Fall der Villa an der Ecke Jahn-/Danneckerstraße auf der Marbacher Schillerhöhe ist aber genau das der Fall gewesen: Die Nachricht, dass die Immobilie zum Verkauf steht, machte flugs die Runde. Was nicht von ungefähr kommt. Das Gebäude zählt architektonisch zu den markantesten Wohnhäusern auf der Gemarkung – mit seinem über zwei Geschosse reichenden Wintergarten, den versetzten Dächern, den üppigen Glaselementen und der prägnanten Holzterrasse in L-Form.