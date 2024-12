1 Im Landkreis Altenkirchen hat ein Waschbär so viel Chaos in einem Haus angerichtet, dass die Polizei anrückte. (Symbolbild) Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

In einem Haus in Rheinland-Pfalz entdecken die Bewohner nach ihrer Rückkehr von einem Weihnachtsbesuch eine tierische Unordnung. Sie alarmieren die Polizei. Die kann den Fall schnell klären.











Niederfischbach - Auf frischer Tat haben Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz einen Waschbären ertappt, der dort in einem Wohnhaus in Niederfischbach sein Unwesen trieb.