Alle Hände voll zu tun haben derzeit Schauspielerin Lilli Hollunder und Ex-Fußballprofi René Adler. Das Paar steht kurz vor dem Umzug in das neue Zuhause der Familie. Aber nicht nur der Packstress zerrt an den Nerven - überall im Haus gibt es noch Baustellen.

"Notruf Hafenkante"-Star Lilli Hollunder (39) und Ex-Fußballtorwart René Adler (41) wollen in wenigen Tagen in das Haus in Hamburg ziehen, das sie in den vergangenen Jahren renovieren ließen. Dort ist allerdings noch längst nicht alles fertig, wie die zweifache Mutter in ihren Instagram-Storys zeigte.

"Mal wieder alles Last Minute" Sie befürchte langsam, "dass wir tatsächlich auf eine Baustelle ziehen", schrieb sie zu einem Bild, auf dem noch unverputzte Wände und etliche Kabel zu sehen sind. Auch rund um das Haus wird noch fleißig gewerkert. "Gartennutzung wohl noch in weiter Ferne...", bekundete Hollunder zu einer Aufnahme vom halb aufgebuddelten Garten. Dabei soll der Umzug bereits in dieser Woche erfolgen.

Rechtzeitig bezugsfertig sind immerhin die wohl wichtigsten Räume für die Familie. "Die Kinderzimmer sind so schön geworden", schwärmte die Schauspielerin, die die Follower über die Arbeiten in den vergangenen Monaten auch auf einem eigenen Renovierungsaccount mit dem Namen "Casita Adler" auf dem Laufenden hielt. Sogar die Gardinen hängen in den Räumen der zwei Kleinen schon.

Nachdem bereits der Umbau des Hauses einige Nerven gekostet hat, da es langsamer als gedacht voran ging und sich während der Baumaßnahmen weitere nötige Arbeiten ergaben, gestaltet sich nun auch der Umzug herausfordernd. "Obwohl ich zum ca. 18. Mal in meinem Leben umziehe... mal wieder alles Last Minute und unglaublich stressig", so die 39-Jährige. Selbstkritisch fügte sie noch hinzu: "Man sollte meinen, sie hat es langsam raus..."

Seit 2016 verheiratet

Lilli Hollunder wurde durch die ARD-Serie "Verbotene Liebe" bekannt. Seit 2024 spielt sie in der ZDF-Reihe "Notruf Hafenkante" Polizeihauptkommissarin Isabell "Isa" Nowak. René Adler stand für Bayer 04 Leverkusen, den Hamburger SV und den 1. FSV Mainz 05 im Tor. Auch für die deutsche Nationalmannschaft war er zwischen 2008 und 2013 im Einsatz.

Die beiden sind seit 2016 verheiratet und haben zwei Kinder: Sohn Casper kam 2020 zur Welt, Tochter Billie folgte 2022.