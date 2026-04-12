Alle Hände voll zu tun haben derzeit Schauspielerin Lilli Hollunder und Ex-Fußballprofi René Adler. Das Paar steht kurz vor dem Umzug in das neue Zuhause der Familie. Aber nicht nur der Packstress zerrt an den Nerven - überall im Haus gibt es noch Baustellen.
"Notruf Hafenkante"-Star Lilli Hollunder (39) und Ex-Fußballtorwart René Adler (41) wollen in wenigen Tagen in das Haus in Hamburg ziehen, das sie in den vergangenen Jahren renovieren ließen. Dort ist allerdings noch längst nicht alles fertig, wie die zweifache Mutter in ihren Instagram-Storys zeigte.